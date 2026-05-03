タレントの薬丸裕英が2日に自身のアメブロを更新。ハワイで開催された渡辺直美のスタンドアップコメディショーを鑑賞したことを明かした。【映像】薬丸裕英、妻・石川秀美さんとのデートショットや自宅プール「渡辺直美 in Hawaii Theatre」というタイトルでブログを更新した薬丸は、ハワイで渡辺直美のステージを観劇。公演について、「全編英語（ハワイでは時々日本語）でも、大爆笑!!!」とつづり、言語の壁を感じさせないス