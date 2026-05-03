歌手の岩崎宏美（67）が、自宅で遊ぶ愛犬の様子を公開し、反響が寄せられている。【映像】岩崎宏美の自宅や孫の顔出しショットミニチュアダックスフントのシンバ、トイプードルのモカと暮らしている岩崎。ソファで昼寝をしている姿や、ベッドでの写真など、2匹と過ごす自宅での様子をInstagramで紹介している。また、2024年に誕生した初孫の顔出しショットも公開しており、「お孫さんカッコいい」「本当にイケメン君！」など