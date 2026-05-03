埼玉県東松山市で住宅2軒が全焼する火事があり、1人が死亡し、1人がけがをしました。【映像】火事で黒く焦げた住宅（実際の映像）警察と消防によりますと、3日午前0時15分ごろ、東松山市東平の住宅街で「隣の家から火が出ている」と119番通報がありました。火はおよそ4時間半後に消し止められましたが、火元の木造2階建て住宅を含む2軒が全焼し、周辺の3軒の一部が焼けました。この火事で火元の住宅から身元がわからない遺