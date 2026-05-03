◆米大リーグカージナルス3―2ドジャース（２日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が２日（日本時間３日）、敵地・カージナルス戦で先発し、メジャー自己最多１０４球を投げ、６回５安打３失点と粘投したが、今季３敗目を喫した。今季６度目の登板で初めてＱＳ（クオリティースタート＝６回以上自責３以内）をマーク。最速は９８・３マイル（約１５８・２キロ）だった。佐