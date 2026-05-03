茨城県ひたちなか市の橋の上で、30歳の男性が血を流して倒れていた死亡ひき逃げ事件で、警察はトラックを運転していた58歳の男を逮捕しました。【映像】死亡ひき逃げ事件のあった現場付近の様子堀池一成容疑者（58）はきのう午前4時15分ごろ、ひたちなか市勝倉の那珂川にかかる橋の上で、矢部孝一さん（30）をトラックではねたうえ、その場から逃げた疑いがもたれています。警察によりますと、現場は車道用の橋と歩道用の橋