お笑い芸人やす子（27）が2日夜、Xを更新。数日間連絡がとれなくなることを報告した。やす子は「知り合いの皆様へ！」と書き出し、「数日ほど個別で各SNS、連絡ツールでの返信ができません申し訳ございません」と記述。「数日後事情ご説明します」とした。この投稿に対し「無人島にでも行くのかな」「やす子ちゃんに何かあったのかしら？」「なんか心配になります」「電波のない所なのかな」「ネットの繋がらない環境へ？」「や