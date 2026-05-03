イランがアメリカに提示した戦闘終結に向けた協議についての新たな提案をめぐり、「ホルムズ海峡の通航再開」などに関する交渉期限が「1か月」に設定されているとアメリカメディアが報じました。ニュースサイト「アクシオス」は2日、イランがアメリカに提示した戦闘終結に向けた協議についての新たな提案をめぐり、「ホルムズ海峡の通航再開」や「アメリカによるイラン港湾への船の出入りの封鎖措置解除」などのテーマに関して、交