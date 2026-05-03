レースクイーン（レースアンバサダー）でグラビアアイドルの佐々木萌香（28）が3日、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。2日に行われたプロボクシング4団体統一スーパーバンタム級タイトルマッチ井上尚弥−中谷潤人戦（東京ドーム）でラウンドガールを務めた様子を投稿した。「#Lemino BOXING【#THEDAY】ありがとうございました井上尚弥選手、中谷潤人選手、最後まで闘う姿がかっこよかったです！」とつづり、白を基調と