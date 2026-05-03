急病のため、先月28日に死去したことが公表された、俳優の五十嵐淳子さん。俳優の中村雅俊さん・五十嵐淳子さん夫妻の三女で、モデルの中村里砂さんが５月２日、自身のＸで、悲痛な心境を明かしました。 【写真を見る】【 訃報・五十嵐淳子さん 】三女・中村里砂さん「母を失い、その存在の大きさを改めて痛感しております」「あまりに突然のことで、未だ心の整理がつかず」中村里砂さんは「父の所属事務所からの発表にご