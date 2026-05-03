元NHKのフリーアナウンサー和久田麻由子（37）がメインキャスターを務める日本テレビ系新報道番組「追跡取材news LOG」（土曜午後10時）が2日、2度目の生放送となった。和久田は冒頭、ゲストコメンテーターとして、音楽家、数学研究者、教育者で大阪・関西万博のテーマ事業プロデューサーを務めた中島さち子さんを紹介。続けてゴールデンウィークの東京駅の混雑ぶりを報じる映像が流れると和久田は「混雑ですね〜」と声をあげた。