旬のフルーツを贅沢に使った華やかなスイーツが楽しめる「資生堂パーラー 銀座本店サロン・ド・カフェ」から、2026年5月限定メニューが登場します。全国各地から選び抜かれた果実を使用したパフェやデザート、爽やかなアイスクリームソーダまで、初夏にぴったりのラインアップが勢ぞろい。銀座で優雅なティータイムを過ごしたい日に注目です♡ 5月限定の贅沢パフェ3