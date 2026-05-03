人気レースクイーンの央川かこ（31）が3日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。白＆オレンジのコスチューム姿を披露し、後輩をPRした。静岡・富士スピードウェイでこの日、開幕したスーパーGT・第2戦に参戦する「TGRTEAMauTOM'S」を応援するauレースアンバサダーの央川は「PRステージとサイン会の間に時間に少しだけギャルパラブースに行きます」と報告。同チームの白とオレンジのコスチューム・ショットをア