プレイヤーが操作する主人公は、なんと「ムダ毛」。そんな新作3Dアクションゲーム「チンザゲーム」のSteamストアページが公開されました。開発者は、ゲーム制作系Vtuberとして活動する「園児ニア」さんです。本作のミッションは、脱毛好きの彼女と宿主（男）を破局させること。彼女によって全滅の危機にさらされたムダ毛たちが、生き残りをかけて“部屋の各所に鎮座”することを目指す、毛ほども油断できない設定のバカゲー（