言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、感情を抑えた表情の描写、デジタル社会に不可欠な秘密の符号、そして料理を引き立てる食卓の定番という、3つの言葉を選びました。それぞれの言葉が使われるシーンを鮮明に描き、共通する音の響きを論理的に特定しましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。う□□らいぱ□□ーどはう□□いんヒント：レストラン