俳優の鈴木福さん（21）が5月2日までにインスタグラムを更新。4月29日（よいふくの日）の投稿で、運転免許証を取得していたことを報告しています。【写真】「運転免許5回目で受かりました」22歳モデルが報告、可愛すぎる免許証写真に大反響鈴木さんは、「今日は4/29（よいふくの日）ということで良い報告を…運転免許を取得しました！！」とつづり、運転免許証の写真をアップ。ハッシュタグでは「限定解除じゃなくてちゃんとMTだ