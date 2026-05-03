20th Centuryの井ノ原快彦さんは5月1日、自身のInstagramを更新。自然体の魅力溢れるモデルショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】井ノ原快彦、自然体の魅力溢れるモデルショットに反響！「絵になる男だなぁ」井ノ原さんは「フィルムが現像されたようです」とつづり、11枚の写真を投稿。街中で撮影された自然体のモデルショットを披露しました。黒のTシャツにジーンズ、キャップとサングラスをかけたラフなスタイルの井ノ