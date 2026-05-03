2日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した辻発彦氏が、同日のDeNA戦にサヨナラ勝ちした2位・ヤクルトについて言及した。ヤクルトは1点を追う8回に並木秀尊の適時打で同点に追いつくと、5−5の9回に武岡龍世の適時打でサヨナラ勝ち。辻氏は「お祭り騒ぎですよね。サヨナラになる前にベンチを見たら、みんなニコニコしているし、勢いだけと言ったら失礼になりますけど、これが今のヤクルトの強さだと