２日午後、南魚沼市で作業事故が発生し８４歳の男性が死亡しました。 事故があったのは、南魚沼市浦佐です。 警察と消防によりますと２日午後４時半すぎ、８４歳の男性が自宅敷地内で作業中 「耕運機と壁に挟まれたようだ」と家族から消防に通報がありました。 男性は、南魚沼市内の病院に搬送されましたが、午後５時１７分に病院で死亡が確認されました。 死因、事故原因などは捜査中だということです。