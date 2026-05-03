佐々木朗希投手（２４）が２勝目を逃した。２日（日本時間３日）の敵地カージナルス戦に６試合目の登板に臨んだが、序盤からボール先行の苦しい展開を招き、３回にヘレラ、バールソンに連続二塁打を浴びて先制点を許すと、無死二塁から４番・ウォーカーに落ち切らないスプリットをライナーで左翼席に１０号２ランを運ばれた。あっという間の３失点。フォーシームとスプリット、スライダーの組み立てながら制球難に苦しみ、相手