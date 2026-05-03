第173回天皇賞春（GI、芝3200m）が行われる京都競馬場の馬場情報が3日、JRAより発表された。京都は芝は「良」、ダートは「稍重」でスタート。芝のクッション値は「10.3／やや硬め」、芝の含水率はゴール前7.4％、4コーナー8.2％と計測された。 ■土曜は前残り連発も日曜は雨予報あり 金曜の雨で土曜はダート・重で芝・稍重、芝のクッション値「9.8／標準」でスタートしたが、早くも