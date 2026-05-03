東京都稲城市のジャイアンツタウンスタジアム（Ｇタウン）で２日、プロ野球ファーム公式戦の巨人対広島戦が行われ、昨年３月のＧタウン開業以来の来場者が３０万人を突破した。３０万人目は、稲城市に住む祖父母らと来場した長野県松本市の小学生男児（８）。セレモニーで記念品を受け取り、「Ｇタウンは３回目。選手が近くで見られて、サインももらえるのでとてもいい球場です」とうれしそうに話していた。Ｇタウンは巨人の