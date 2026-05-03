アメリカのトランプ大統領はドイツに駐留するアメリカ軍について、「5000人以上、削減する」との考えを示しました。アメリカトランプ大統領「我々は大幅に削減するつもりだ。5000人よりもさらに多く減らす」トランプ大統領は2日、ドイツに駐留するおよそ3万5000人のアメリカ軍について、このように話しました。国防総省は1日に、およそ5000人を撤退させるようヘグセス国防長官が命じたと明らかにしていましたが、それ以上の規模