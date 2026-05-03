俳優の内山理名（44）が2日、Instagramのストーリーズを更新。簡単に作れるという手料理や、自宅の様子を披露した。【映像】内山理名、子どもと散歩する姿&自宅の様子2021年11月に俳優の吉田栄作（57）と結婚し、2025年9月10日に第1子出産を報告した内山。Instagramでは、「舞台中期間限定」と綴った愛妻弁当や、2人分の料理が並ぶ食卓、子どもと散歩に出かけた様子など、仲睦まじい家族との日常を発信している。内山理名