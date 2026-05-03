◆米大リーグカージナルス―ドジャース（２日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２日（日本時間３日）、佐々木朗希投手（２４）が先発した敵地・カージナルス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、４打席目まで中飛、二直併殺、空振り三振、空振り三振で快音が響かず、今季ワーストの１４打席連続安打なしとなった。カージナルスの先発はマイケル・マグリビ投手（２５