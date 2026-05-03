浦和FW小森飛絢は千葉戦でゴール浦和レッズは5月2日にJ1百年構想リーグの第14節でジェフユナイテッド千葉と対戦し、2-0の勝利を収めた。古巣対決のFW小森飛絢は途中出場からゴールを決めると「頭が真っ白になってしまって」と、ド派手なゴールセレブレーションについて”釈明”した。小森は2022年に千葉へ加入して3シーズンプレーし、ベルギー1部シント=トロイデンでのプレーを経て昨年6月に浦和へ加入していた。今シーズンに