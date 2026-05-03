メッシがオーランド・シティ戦の前半に圧巻ゴールアメリカ・メジャーリーグサッカー（MLS）のインテル・マイアミが現地時間5月2日に、フロリダ・ダービーとして行われたオーランド・シティと対戦。試合は前半だけで3点のリードを奪う圧勝の展開となり、待望のホーム初勝利に大きく近づいている。この一戦でクラブ通算100試合出場という金字塔を打ち立てたアルゼンチン代表FWリオネル・メッシが、驚愕のミドルシュートを突き刺し