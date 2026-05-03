ありえないことなんて、ないんだ。2週にわたってHi-STANDARDを特集した『EIGHT-JAM』を見て、改めてそう思った。そもそも、ハイスタがメンバー揃ってテレビでインタビューに答えること自体、一昔前まではありえないことだった。事実、番組中でも横山健が、90年代は確かに「メディア嫌い」だったと明かしている。「誤解を受けたり、イメージが膨らんでいってしまうのが嫌だった」という。番組HPより前編では、ハイスタが真の