茂木外相＝3月【ナイロビ共同】茂木敏充外相は2日（日本時間3日未明）、訪問先のケニアで、イランのアラグチ外相と電話会談した。「停戦が維持された上で、米国との協議が早期に再開されて最終的な合意に至ることを強く期待している」と伝え、イランに最大限の柔軟性を発揮するよう求めた。日本を含む全ての船舶が、ホルムズ海峡を一日も早く自由に通過できるよう改めて要請した。外務省によると、会談はイラン側が要請。ア