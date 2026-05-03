ダイソーで見つけた、これからの季節に便利なサンダル。世界中で愛される人気キャラがモチーフの可愛いデザインに惹かれて購入したのですが、想像以上にクオリティが高くて驚きました！しっかりとした作りで履き心地も良く、高クオリティな仕上がり。1,000円以上を覚悟したのですが、500円で腰を抜かしました…！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：サンダル（くまのプーさん）価格：￥550（税込）サイズ（約）：22cm〜24cm