小物や洗濯物などを一時的に入れておく、ちょっとした収納があると便利ですよね。ただ、プラ製のケースはどうしてもお部屋の雰囲気に合わないことも…。そこでおすすめなのが、ダイソーの『収納BOX（ジュート入、丸）』。おしゃれなデザインで見た目はもちろん、収納力抜群で実用性も高いです！300円とは思えません♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：収納BOX（ジュート入、丸）価格：￥330（税込）販売ショップ：ダ