夜道の散歩、飼い主がライトを持っていても、肝心のわんちゃんが暗闇に紛れてヒヤッとしたことはありませんか？猛スピードで通り過ぎる自転車から、大切な愛犬を守りたい！そんな願いを叶える安全グッズをセリアで発見。アクセサリー感覚で使えるキラキラタグなら、負担も少なくスマートに安全対策ができますよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：リード用キラキラタグ うちのわんちゃん柄価格：￥110（税込）対応サイズ（