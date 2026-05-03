カタール航空は、イラク3都市への乗り入れを、5月10日から再開する。再開するのは、ドーハとバグダッド、バスラ、アルビルを結ぶ旅客便。5月7日からは、ドーハからバグダッドへの貨物便を運航する。ドーハ発のみ取り扱いがある。すでに、シャルジャ、バーレーン、ダマスカス、コジコードへの運航を再開することを発表している。