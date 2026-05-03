ダイソーのレインボーカラーのネームタグは、落ち着いたカラーで大人も使いやすく、スーツケースの目印として大活躍。頑丈な素材と簡単装着で実用性も抜群です。また、名前を書き込まないという新発想が魅力で、防犯面にも配慮された今どきのスマートな使い方ができる注目のグッズです。詳しく見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ネームタグ（レインボー）価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーJANコ