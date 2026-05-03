◆東京なのに本格アウトドアBBQが楽しめる！「WILD MAGIC -The Rainbow Farm-」【東京・豊洲（江東区）】東京湾の海風を感じながら豊洲のビル群を望む「WILD MAGIC -The Rainbow Farm-」。駅からすぐのアクセス便利な場所にありながら、1.6haもの広いフィールドを持つ。テントやハンモックが設置され、都会の真ん中とは思えないような“非日常体験”ができる。焚き火やプールや白砂など、つい写真を撮りたくなるスポットが充実して