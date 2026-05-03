２日午後、魚沼市の守門岳で千葉県在住の４０代男性が遭難し、 県警航空隊のヘリコプターが救助しました。 男性は軽傷です。 救助されたのは、千葉県市川市在住の４０代の男性です。 警察によりますと２日午後３時５７分に遭難者の同行者から１１０番通報がありました。 早朝から守門岳を２人で登山していたところ下山途中に４０代男性とはぐれ、 連絡がつかなかったことから１１０番通報したということで