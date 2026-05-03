2026年5月3日午前0時半ごろ、北海道天塩町タツネウシの国道40号で、旭川方面へ走行中の乗用車が左から出てきたクマと衝突する事故がありました。乗用車は側面を小破しましたが、運転手の男性（50代）と同乗者1人にけがはありませんでした。車と衝突したクマは体長2メートルほどとみられ、事故後そのまま立ち去ったということです。事故現場は住宅から350メートルほど離れた場所でした。