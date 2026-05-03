能登半島地震からまもなく2年4か月が経過し、なりわいの再建が進む一方、今も事業を始められないという被災者もいます。なりわい再建に活用できる補助金の現状と課題はどのようになっているのでしょうか。【被災地のなりわい再建の現状】石川県によりますと、能登6市町で営業が再開できた事業者の割合は2月1日現在で、88%まで回復しているということです。しかし、本格的な営業再開は72%に留まっていて、特に被害が大きかった珠洲