野球教室後、マイナーの試合で始球式を務める松井秀喜さん＝2日、レークウッド（共同）【レークウッド（米ニュージャージー州）共同】米大リーグのヤンキースなどで活躍した松井秀喜さんが2日、ニュージャージー州レークウッドで開いた野球教室で取材に応じ、メジャー1年目から本塁打を量産しているホワイトソックスの村上宗隆を「（日米で）投手の違いは感じていると思うけど、それを感じさせないフルスイングができている」と