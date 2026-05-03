ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手（24）が現地時間2日、敵地でのカージナルス戦に先発登板。6回3失点という投球でリードを許して降板した。連敗ストップの懸かるマウンドに上がった佐々木は初回、二死一、二塁と走者を溜めながらも、前日に本塁打の5番ゴーマンを空振り三振。2回裏にも二死から四死球を与えてピンチを招いたが、ここも1番ウェザーホルトを空振り三振に仕留め、無失点で切り抜けた。しかし3回裏、先