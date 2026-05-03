2日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した辻発彦氏と齊藤明雄氏が、同日のヤクルト戦に登板したDeNAのレイノルズについて言及した。レイノルズは5−4の8回に登板すると、一死走者なしから宮本丈に死球を与えると、代走・赤羽由紘に二塁盗塁を決められ、並木秀尊に同点の適時打を浴びた。辻氏は「レイノルズですよね。1点リードでいくピッチャーがこれだけ足を上げられたら、キャッチャーが投げられ