「9歳の壁」や「小4の算数の壁」という言葉があるように、小学3・4年生で算数につまずく子どもが多いという。子どもがつまずくポイントは？つまずいた子どもに親ができることとは？瀧先生に算数嫌い化を回避する方法を、自身の子育て経験を踏まえて語っていただいた。方法1 日常会話に「抽象的な数」を交ぜて理解させる■分数や小数は会話に出てきづらい算数でつまずく子に多いのが「国語が苦手」なこと。なぜなら小3、小4から