今後も拡大を続ける「ザ・ボーイズ」ユニバースで、「スーパーナチュラル」キャストの再集結がふたたび実現するかもしれない。両作品のクリエイターであるエリック・クリプキが、その可能性に前向きな姿勢を示している。 「ザ・ボーイズ」には、「スーパーナチュラル」のキャストが多数出演してきた。ディーン・ウィンチェスター役のジェンセン・アクレスは、シ