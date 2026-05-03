8月1日〜12日の12日間、東京ドームシティ プリズムホールにて「スーパーヒーロー夏祭り2026」の開催が決定した。例年開催している「Wヒーロー夏祭り」について、今年は「PROJECT R.E.D.」も加わり「スーパーヒーロー夏祭り2026」として2年ぶりに開催。例年、歴代のヒーローが集結し、大盛り上がりを見せる本イベントでは、現在放送中の「仮面ライダーゼッツ」「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」、そして今年2月に放送終了し、1