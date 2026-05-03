ボーイズグループNCTのメンバー、ジェヒョンが兵役を終え、ファンの元へ帰ってくる。5月3日、ジェヒョンは陸軍軍楽隊での服務を終え、満期除隊する。去る2024年11月に入隊した彼は、約18カ月間、誠実に軍生活を続けてきた。NCTでは、テヨンに続き、2人目の兵役を終えたメンバーとなる。【写真】凛々しい…ジェヒョンの軍服SHOT特に、ジェヒョンは、入隊直前まで音楽と演技ともに活発な活動を繰り広げ、存在感を示してきた。1stソロ