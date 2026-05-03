【モデルプレス＝2026/05/03】モデルのラブリ（36）が5月3日、自身のInstagramを更新。第2子の出産を報告した。【写真】第2子出産の36歳モデル、産まれたばかりの赤ちゃんと手繋ぎ◆ラブリ、第2子出産を発表ラブリは「無事に誕生しました。母子ともに安定しており、穏やかな気持ちで産後一日目の朝を過ごしています」と報告。「今回、夫と娘に見守られながらの出産。もう訪れないこの瞬間を一緒に感じてほしくて最初の抱っこは娘に