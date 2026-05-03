【モデルプレス＝2026/05/03】SixTONESの田中樹と松村北斗が、5月2日放送のラジオ番組「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（ニッポン放送／毎週土曜23時30分〜）に出演。先輩や後輩との関係性を語った。【写真】高地優吾、シックスパック際立つ美腹筋披露◆SixTONES田中樹、後輩からの呼ばれ方とは先日、オリエンタルラジオの藤森慎吾を「慎吾」と名前で呼んでいることを明かしていた田中。後輩との会話では、「