ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）は３日、男子テニスで、元世界ランキング４位、２０１４年全米準優勝の錦織圭（ユニクロ）が１日に、今季限りでの引退を表明したことを報じた。番組では２０１４年全米オープンでアジア男子シングルス史上初の４大大会準優勝、自己最高の世界ランキング４位はアジア男子最高位、１６年リオデジャネイロ五輪では日本テニス９６年ぶりのメダル獲得となる男子シングルス銅メダル