◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（３日・甲子園）阪神・井坪陽生（ひなせ）外野手が１軍に合流した。関東第一から２０２２年ドラフト３位で阪神に入団し、今季は４年目。２軍２６試合の出場で打率３割４分５厘、１本塁打、３打点とアピールを続けていた。