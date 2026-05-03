ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）は３日、愛知・名古屋ＧＣ和合Ｃで開催中の男子ゴルフツアー「中日クラウンズ」について報じた。番組では２日に第３ラウンドが行われ、大会史上最年少の１５歳３６１日で予選突破した最年少プロの加藤金次郎が通算２アンダーで３０位タイにつけたことを紹介した。これに司会を務める膳場貴子アナウンサーは「１５歳の加藤金次郎くん…選手。すごいと思うんですけど３０位っ