突然ですが、「模試」が何の略か知っていますか？一度は受けたことあるはず…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「模擬試験」でした！模試とは、「模擬試験」を略した言葉です。本番の試験と同じ形式・時間・難易度で行われる練習用の試験のことを指します。模試は主に大学受験や資格試験の準備として広く活用されており、受験生は本番前に模試を受けることで、自分の現在の実力を客観的に把握することができます。また、